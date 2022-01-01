Molex Lønninger

Selskapskatalog
Molexs lønn varierer fra $28,290 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $179,100 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Molex. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Maskiningeniør
Median $120K
Programvareutvikler
Median $74.4K
Biomedisinsk ingeniør
$106K

Forretningsanalytiker
$96.9K
Maskinvareingeniør
$63.5K
Informasjonsteknolog (IT)
$176K
Produktdesigner
$28.3K
Produktleder
$72.1K
Prosjektleder
$96.9K
Salg
$51.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$89.4K
Løsningsarkitekt
$179K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Molex er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $179,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Molex er $93,138.

