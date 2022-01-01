Selskapskatalog
Molex
    • Om

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Nettside
    1938
    Grunnlagt år
    9,450
    # Ansatte
    $1B-$10B
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

