Moderna
Moderna Lønninger

Modernas lønn varierer fra $40,899 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $351,832 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Moderna. Sist oppdatert: 10/19/2025

Programvareutvikler
Median $180K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $260K
Dataforsker
Median $110K

Biomedisinsk ingeniør
Median $98K
Regnskapsfører
$40.9K
Kjemisk ingeniør
$140K
Dataanalytiker
$72.6K
Dataforskningsleder
$256K
Personalavdeling
$241K
Ledelsesrådgiver
$279K
Maskiningeniør
$166K
Produktdesigner
$336K
Programleder
$332K
Prosjektleder
$245K
Regulatoriske forhold
$312K
Programvareutviklingsleder
$352K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Moderna er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Moderna er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $351,832. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Moderna er $243,210.

