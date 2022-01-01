Selskapskatalog
Model N
Model N Lønninger

Model Ns lønn varierer fra $72,611 i total kompensasjon per år for en Programleder på laveste nivå til $280,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Model N. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Produktleder
Median $280K
Programvareutvikler
Median $137K
Personalavdeling
$236K

Juridisk
$256K
Ledelsesrådgiver
$80.4K
Programleder
$72.6K
Programvareutviklingsleder
$259K
Løsningsarkitekt
$217K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Model N er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $280,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Model N er $226,502.

