MOD Lønninger

MODs lønn varierer fra $32,017 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $149,250 for en Biomedisinsk ingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos MOD. Sist oppdatert: 10/18/2025

Biomedisinsk ingeniør
$149K
Maskinvareingeniør
$36.5K
Prosjektleder
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Programvareutvikler
$32K
Programvareutviklingsleder
$96K
Løsningsarkitekt
$85.2K
Teknisk programleder
$87.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos MOD er Biomedisinsk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $149,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MOD er $87,262.

