Mixpanel
Mixpanel Lønninger

Mixpanels lønn varierer fra $41,790 i total kompensasjon per år for en Ledelsesrådgiver på laveste nivå til $353,723 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mixpanel. Sist oppdatert: 10/20/2025

Programvareutvikler
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $242K
Forretningsoperasjoner
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsutvikling
$269K
Kundeservice
$101K
Dataforsker
$221K
Personalavdeling
$340K
Ledelsesrådgiver
$41.8K
Markedsføringsoperasjoner
$208K
Produktdesigner
$354K
Rekrutterer
$180K
Salg
$179K
Programvareutviklingsleder
$254K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Mixpanel er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mixpanel er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $353,723. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mixpanel er $229,193.

