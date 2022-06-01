Selskapskatalog
Mitsubishi Logisnext Americas Lønninger

Mitsubishi Logisnext Americass lønn varierer fra $90,450 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $175,875 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mitsubishi Logisnext Americas. Sist oppdatert: 10/20/2025

Maskiningeniør
Median $93K
Produktdesigner
$90.5K
Produktleder
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programleder
$123K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mitsubishi Logisnext Americas er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $175,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mitsubishi Logisnext Americas er $107,805.

Andre ressurser