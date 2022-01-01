Selskapskatalog
Mirantis
Mirantis Lønninger

Mirantiss lønn varierer fra $72,360 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $213,180 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mirantis. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $82.3K

Nettverksингениør

Personalavdeling
$149K
Informasjonsteknolog (IT)
$81.5K

Produktleder
$128K
Programleder
$129K
Salg
$174K
Programvareutviklingsleder
$129K
Løsningsarkitekt
$213K
Teknisk programleder
$72.4K
Teknisk forfatter
$98.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mirantis er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $213,180. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mirantis er $128,186.

