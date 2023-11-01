Selskapskatalog
Minor International
Minor International Lønninger

Minor Internationals lønn varierer fra $10,256 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $37,978 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Minor International. Sist oppdatert: 9/16/2025

Regnskapsfører
$10.3K
Administrativ assistent
$10.6K
Dataanalytiker
$38K

Ofte stilte spørsmål

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Minor International، Dataanalytiker at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $37,978 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Minor International برابر $10,570 است.

