MindTickle
MindTickle Lønninger

MindTickles lønn varierer fra $14,439 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $153,628 for en Tekstforfatter på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos MindTickle. Sist oppdatert: 11/27/2025

Programvareingeniør
Median $46.9K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Produktleder
Median $79.1K
Programvareutviklingsleder
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tekstforfatter
$154K
Kundesuksess
$86.6K
Dataanalytiker
$29.8K
Personalavdeling
$31.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$14.4K
Produktdesigner
$25.1K
Programleder
$65.7K
Prosjektleder
$89.4K
Inntektsoperasjoner
$16.3K
Salg
$105K
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos MindTickle er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos MindTickle er Tekstforfatter at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $153,628. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MindTickle er $65,737.

Andre ressurser

