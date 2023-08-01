Selskapskatalog
MindsDB
MindsDB Lønninger

MindsDBs lønn varierer fra $125,134 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $214,200 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos MindsDB. Sist oppdatert: 11/26/2025

Personalavdeling
$125K
Programvareingeniør
$214K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos MindsDB er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $214,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MindsDB er $169,667.

Andre ressurser

