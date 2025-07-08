Selskapskatalog
Mindray
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Mindray Lønninger

Mindrays medianlønn er $31,570 for en Salg . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mindray. Sist oppdatert: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Salg
$31.6K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mindray er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $31,570. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mindray er $31,570.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Mindray

Relaterte selskaper

  • Facebook
  • Square
  • Netflix
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindray/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.