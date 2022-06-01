Selskapskatalog
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Lønninger

Miltenyi Biotecs lønn varierer fra $48,860 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $147,758 for en Biomedisinsk ingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Miltenyi Biotec. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Administrativ assistent
$48.9K
Biomedisinsk ingeniør
$148K
Juridisk
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
$118K
Prosjektleder
$76.7K
Programvareutvikler
$104K
Teknisk programleder
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Miltenyi Biotec er Biomedisinsk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $147,758. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Miltenyi Biotec er $109,140.

