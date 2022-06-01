Selskapskatalog
MillerKnoll
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

MillerKnoll Lønninger

MillerKnolls lønn varierer fra $5,973 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $91,400 for en Maskiningeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos MillerKnoll. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Maskiningeniør
Median $91.4K

Produksjonsingingeniør

Produktdesigner
$6K
Produktleder
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Salg
$55.7K
Programvareutvikler
$89.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos MillerKnoll er Maskiningeniør med en årlig totalkompensasjon på $91,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MillerKnoll er $78,108.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for MillerKnoll

Relaterte selskaper

  • Tesla
  • PayPal
  • DoorDash
  • Amazon
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser