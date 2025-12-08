Selskapskatalog
miHoYo
miHoYo Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in United States hos miHoYo varierer fra $332K til $464K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for miHoYos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/8/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$360K - $436K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$332K$360K$436K$464K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos miHoYo?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos miHoYo in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $464,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos miHoYo for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $332,000.

