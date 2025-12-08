Selskapskatalog
miHoYo
miHoYo Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in China hos miHoYo varierer fra CN¥505K til CN¥703K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for miHoYos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/8/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$75.8K - $89.3K
China
Vanlig Område
Mulig Område
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos miHoYo?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos miHoYo in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥702,996. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos miHoYo for Finansanalytiker rollen in China er CN¥504,715.

