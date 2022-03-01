Selskapskatalog
Migo
Migo Lønninger

Migos lønn varierer fra $35,999 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $53,205 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Migo. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Dataanalytiker
$39.8K
Produktdesigner
$36K
Produktleder
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutvikler
Median $50.8K
Ofte stilte spørsmål

El puesto mejor pagado reportado en Migo es Produktleder at the Common Range Average level con una compensación total anual de $53,205. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Migo es $45,290.

