Selskapsoversikt
Midea Group
Midea Group Lønninger

Midea Groups lønnsområde varierer fra $25,016 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $251,250 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Midea Group. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $92K
Dataanalytiker
$49.4K
Finansanalytiker
$54.9K

Industridesigner
$41.9K
Maskinteknisk ingeniør
$48.1K
Produktsjef
$71.4K
Prosjektleder
$25K
Programvareingeniørsjef
$251K
FAQ

The highest paying role reported at Midea Group is Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

