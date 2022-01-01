Selskapskatalog
MicroStrategy
MicroStrategy Lønninger

MicroStrategys lønn varierer fra $107,100 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $320,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos MicroStrategy. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $320K
Administrativ assistent
$141K

Forretningsanalytiker
$129K
Dataforsker
$225K
Produktdesigner
$107K
Produktleder
$286K
Prosjektleder
$200K
Salg
$209K
Salgsingeniør
Median $263K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at MicroStrategy is Programvareutviklingsleder with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MicroStrategy is $208,950.

