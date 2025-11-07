Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Israel hos Microsoft varierer fra ₪816K per year for 64 til ₪1.74M per year for 67. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Israel utgjør totalt ₪860K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
64
₪816K
₪596K
₪138K
₪82.8K
Principal EM
₪879K
₪595K
₪175K
₪109K
66
₪1.22M
₪653K
₪456K
₪106K
Senior Director
₪1.74M
₪733K
₪796K
₪215K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
