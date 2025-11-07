Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Greater Austin Area hos Microsoft varierer fra $229K per year for 64 til $361K per year for 66. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area utgjør totalt $317K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
64
$229K
$160K
$41K
$27.8K
Principal EM
$315K
$187K
$80.9K
$46.3K
66
$361K
$209K
$115K
$37.3K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
