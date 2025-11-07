Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Poland

Programvareingeniør-kompensasjon in Poland hos Microsoft varierer fra PLN 294K per year for 62 til PLN 659K per year for 65. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 661K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/7/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus SDE 59 ( Inngangsnivå ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.5K PLN 13.3K Vis 9 flere nivåer

+ PLN 894K + PLN 216K + PLN 332K + PLN 74.5K + PLN 130K + PLN 82K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( PLN ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan: 20 % opptjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Sometimes a 5 year schedule

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger Send inn ny stilling