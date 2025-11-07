Programvareingeniør-kompensasjon in Poland hos Microsoft varierer fra PLN 294K per year for 62 til PLN 659K per year for 65. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 661K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
60
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
SDE II
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
62
PLN 294K
PLN 227K
PLN 53.5K
PLN 13.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling
iOS-utvikler
Frontend Programvareutvikler
Maskinlæringsingeniør
Backend Programvareutvikler
Fullstack Programvareutvikler
Nettverksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler
Dataingeniør
Produksjon Programvareutvikler
Sikkerhets Programvareutvikler
DevOps-ingeniør
Nettstedspålitelighetssingeniør
Krypto-ingeniør
Virtuell Virkelighet Programvareutvikler
Systemingeniør
Videospill Programvareutvikler
Utvikleradvokat
Forskningsviter
AI-forsker
AI-ingeniør