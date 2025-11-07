Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Kenya

Programvareingeniør-kompensasjon in Kenya hos Microsoft varierer fra KES 6.76M per year for 59 til KES 11M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Kenya utgjør totalt KES 8.07M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/7/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus SDE 59 ( Inngangsnivå ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Vis 9 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan: 20 % opptjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Sometimes a 5 year schedule

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

