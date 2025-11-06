Selskapskatalog
Programvareingeniør-kompensasjon in Egypt hos Microsoft varierer fra EGP 1.12M per year for 59 til EGP 1.94M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Egypt utgjør totalt EGP 1.23M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
59(Inngangsnivå)
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
61
EGP 1.21M
EGP 676K
EGP 530K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Vis 9 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderte stillinger

iOS-utvikler

Frontend Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Krypto-ingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Systemingeniør

Videospill Programvareutvikler

Utvikleradvokat

Forskningsviter

AI-forsker

AI-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Microsoft in Egypt ligger på en årlig totalkompensasjon på EGP 2,085,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Microsoft for Programvareingeniør rollen in Egypt er EGP 1,287,053.

Andre ressurser