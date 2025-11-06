Selskapskatalog
Microsoft
Programvareingeniør-kompensasjon in Denmark hos Microsoft varierer fra DKK 605K per year for 59 til DKK 1.72M per year for 65. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Denmark utgjør totalt DKK 1.16M.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
59(Inngangsnivå)
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
61
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Sammenlign nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Sometimes a 5 year schedule



Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post.

iOS-utvikler

Frontend Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Krypto-ingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Systemingeniør

Videospill Programvareutvikler

Utvikleradvokat

Forskningsviter

AI-forsker

AI-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Microsoft in Denmark ligger på en årlig totalkompensasjon på DKK 1,720,915. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Microsoft for Programvareingeniør rollen in Denmark er DKK 1,094,695.

Andre ressurser