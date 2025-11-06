Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Denmark

Programvareingeniør-kompensasjon in Denmark hos Microsoft varierer fra DKK 605K per year for 59 til DKK 1.72M per year for 65. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Denmark utgjør totalt DKK 1.16M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus SDE 59 ( Inngangsnivå ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Vis 9 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan: 20 % opptjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Sometimes a 5 year schedule

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

