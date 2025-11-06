Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Costa Rica

Programvareingeniør-kompensasjon in Costa Rica hos Microsoft varierer fra CRC 32.44M per year for 59 til CRC 57.51M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Costa Rica utgjør totalt CRC 48.49M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus SDE 59 ( Inngangsnivå ) CRC 32.44M CRC 25.65M CRC 4.89M CRC 1.91M 60 CRC 29.39M CRC 27.98M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.24M CRC 33.93M CRC 11.11M CRC 2.2M 62 CRC 53.74M CRC 40.73M CRC 7.87M CRC 5.14M Vis 9 flere nivåer

+ CRC 121M + CRC 29.24M + CRC 44.87M + CRC 10.08M + CRC 17.65M + CRC 11.09M Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( CRC ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan: 20 % opptjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Sometimes a 5 year schedule

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger Send inn ny stilling