Programvareingeniør-kompensasjon in Costa Rica hos Microsoft varierer fra CRC 32.44M per year for 59 til CRC 57.51M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Costa Rica utgjør totalt CRC 48.49M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Sometimes a 5 year schedule
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling
iOS-utvikler
Frontend Programvareutvikler
Maskinlæringsingeniør
Backend Programvareutvikler
Fullstack Programvareutvikler
Nettverksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler
Dataingeniør
Produksjon Programvareutvikler
Sikkerhets Programvareutvikler
DevOps-ingeniør
Nettstedspålitelighetssingeniør
Krypto-ingeniør
Virtuell Virkelighet Programvareutvikler
Systemingeniør
Videospill Programvareutvikler
Utvikleradvokat
Forskningsviter
AI-forsker
AI-ingeniør