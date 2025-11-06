Selskapskatalog
Microsoft
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Costa Rica

Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Costa Rica

Programvareingeniør-kompensasjon in Costa Rica hos Microsoft varierer fra CRC 32.44M per year for 59 til CRC 57.51M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Costa Rica utgjør totalt CRC 48.49M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
59(Inngangsnivå)
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Vis 9 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderte stillinger

iOS-utvikler

Frontend Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Krypto-ingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Systemingeniør

Videospill Programvareutvikler

Utvikleradvokat

Forskningsviter

AI-forsker

AI-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Microsoft in Costa Rica ligger på en årlig totalkompensasjon på CRC 64,336,723. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Microsoft for Programvareingeniør rollen in Costa Rica er CRC 49,700,095.

Andre ressurser