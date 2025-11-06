Programvareingeniør-kompensasjon in Chile hos Microsoft varierer fra CLP 90.78M per year for 61 til CLP 102.82M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Chile utgjør totalt CLP 88.99M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
