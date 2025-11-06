Selskapskatalog
Microsoft
Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Chile

Programvareingeniør-kompensasjon in Chile hos Microsoft varierer fra CLP 90.78M per year for 61 til CLP 102.82M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Chile utgjør totalt CLP 88.99M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
59(Inngangsnivå)
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
61
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
Vis 9 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderte stillinger

iOS-utvikler

Frontend Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Krypto-ingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Systemingeniør

Videospill Programvareutvikler

Utvikleradvokat

Forskningsviter

AI-forsker

AI-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Microsoft in Chile ligger på en årlig totalkompensasjon på CLP 111,414,764. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Microsoft for Programvareingeniør rollen in Chile er CLP 85,560,030.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Microsoft

Andre ressurser