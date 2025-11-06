Microsoft Programvareingeniør Lønninger i Chile

Programvareingeniør-kompensasjon in Chile hos Microsoft varierer fra CLP 90.78M per year for 61 til CLP 102.82M per year for 63. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Chile utgjør totalt CLP 88.99M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus SDE 59 ( Inngangsnivå ) CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- 60 CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- SDE II 61 CLP 90.78M CLP 59.57M CLP 17.05M CLP 14.16M 62 CLP 86.58M CLP 60.7M CLP 19.63M CLP 6.25M Vis 9 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan: 20 % opptjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Sometimes a 5 year schedule

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

