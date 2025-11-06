Programvareingeniør-kompensasjon in Bucharest Metropolitan Area hos Microsoft varierer fra RON 294K per year for 59 til RON 527K per year for 64. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Bucharest Metropolitan Area utgjør totalt RON 373K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Sometimes a 5 year schedule
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling
iOS-utvikler
Frontend Programvareutvikler
Maskinlæringsingeniør
Backend Programvareutvikler
Fullstack Programvareutvikler
Nettverksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler
Dataingeniør
Produksjon Programvareutvikler
Sikkerhets Programvareutvikler
DevOps-ingeniør
Nettstedspålitelighetssingeniør
Krypto-ingeniør
Virtuell Virkelighet Programvareutvikler
Systemingeniør
Videospill Programvareutvikler
Utvikleradvokat
Forskningsviter
AI-forsker
AI-ingeniør