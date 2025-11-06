Microsoft Salg Lønninger i Prague Metropolitan Area

Salg-kompensasjon in Prague Metropolitan Area hos Microsoft varierer fra CZK 2.27M per year for 60 til CZK 2.41M per year for 61. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Prague Metropolitan Area utgjør totalt CZK 2.32M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus 59 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- 60 CZK 1.86M CZK 1.28M CZK 227K CZK 362K 61 CZK 2.02M CZK 1.41M CZK 221K CZK 391K 62 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Vis 8 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

20 % opptjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årlig ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Microsoft ?

