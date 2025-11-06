Selskapskatalog
Microsoft
Microsoft Salg Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Salg-kompensasjon in Northern Virginia Washington DC hos Microsoft varierer fra $89.7K per year for 59 til $530K per year for 66. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC utgjør totalt $309K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Microsofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
59
$89.7K
$85.2K
$1.5K
$3K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$215K
$116K
$9.8K
$89.1K
62
$237K
$115K
$12K
$110K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderte stillinger

Felt Salgsrepresentant

Felt Salgsleder

Kontosjef

Kontoleder

Kundesuksess Ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Microsoft in Northern Virginia Washington DC ligger på en årlig totalkompensasjon på $529,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Microsoft for Salg rollen in Northern Virginia Washington DC er $242,000.

