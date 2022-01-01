Selskapskatalog
Micro Focus
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Micro Focus Lønninger

Micro Focuss lønn varierer fra $13,046 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $229,140 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Micro Focus. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Forretningsanalytiker
$126K
Dataforsker
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finansanalytiker
$151K
Informasjonsteknolog (IT)
$193K
Produktdesigner
$167K
Produktleder
$229K
Inntektsoperasjoner
$49.1K
Salg
$42.1K
Programvareutviklingsleder
$123K
Løsningsarkitekt
$159K
Teknisk programleder
$160K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Micro Focus er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $229,140. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Micro Focus er $124,063.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Micro Focus

Relaterte selskaper

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser