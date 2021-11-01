Selskapskatalog
Metrolinx
Metrolinx Lønninger

Metrolinxs lønn varierer fra $54,608 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $113,821 for en Byggingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Metrolinx. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $76.5K
Forretningsanalytiker
$70.8K
Byggingeniør
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Dataanalytiker
$63.8K
Dataforsker
$73.9K
Finansanalytiker
$54.6K
Maskinvareingeniør
$101K
Ledelsesrådgiver
$79.4K
Teknisk forfatter
$79.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Metrolinx er Byggingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $113,821. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Metrolinx er $76,455.

