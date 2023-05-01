Selskapsoversikt
Metro
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap
Topp innsikter
  • Bidra med noe unikt om Metro som kan være nyttig for andre (f.eks. intervjutips, valg av team, unik kultur osv.).
    • Om

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Nettsted
    1947
    Grunnlagt år
    95,000
    Antall ansatte
    $10B+
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

    Få verifiserte lønninger i innboksen din

    Abonner på verifiserte tilbud.Du får en oppdeling av kompensasjonsdetaljer via e-post. Lær mer

    Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.

    Utvalgte stillinger

      Ingen utvalgte stillinger funnet for Metro

    Relaterte selskaper

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Se alle selskaper ➜

    Andre ressurser