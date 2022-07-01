Selskapskatalog
Mesh.ai
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Mesh.ai Lønninger

Mesh.ais lønn varierer fra $14,325 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $105,812 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mesh.ai. Sist oppdatert: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $20K
Dataanalytiker
$106K
Produktleder
$14.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mesh.ai er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $105,812. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mesh.ai er $20,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Mesh.ai

Relaterte selskaper

  • Google
  • Coinbase
  • SoFi
  • Square
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser