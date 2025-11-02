Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:

16.67 % opptjenes i 1st - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 4th - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 5th - ÅR ( 16.67 % årlig )