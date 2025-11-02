Mercury Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Mercury varierer fra $132K per year for IC1 til $293K per year for IC4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $214K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Opptjeningsplan Hovedplan 16.67 % ÅR 1 16.67 % ÅR 2 16.67 % ÅR 3 16.67 % ÅR 4 16.67 % ÅR 5 16.67 % ÅR 6 Aksjetype RSU Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan: 16.67 % opptjenes i 1st - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 4th - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 5th - ÅR ( 16.67 % årlig )

16.67 % opptjenes i 6th - ÅR ( 16.67 % årlig ) 7 years post-termination exercise window.

Hva er opptjeningsplanen hos Mercury ?

