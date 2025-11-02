Selskapskatalog
Mercury
Mercury Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos Mercury varierer fra $203K til $276K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$217K - $262K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$203K$217K$262K$276K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aksjetype
RSU

Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:

  • 16.67% opptjenes i 1st-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 2nd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 3rd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 4th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 5th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 6th-ÅR (16.67% årlig)

7 years post-termination exercise window.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos Mercury ligger på en årlig totalkompensasjon på $276,467. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercury for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er $202,583.

