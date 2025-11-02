Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Mercury utgjør totalt $280K per year for IC4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $190K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
16.67%
ÅR 1
16.67%
ÅR 2
16.67%
ÅR 3
16.67%
ÅR 4
16.67%
ÅR 5
16.67%
ÅR 6
Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:
16.67% opptjenes i 1st-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 2nd-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 3rd-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 4th-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 5th-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 6th-ÅR (16.67% årlig)
7 years post-termination exercise window.
