Mercury
Mercury Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Mercury utgjør totalt $280K per year for IC4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $190K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Vis 2 flere nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aksjetype
RSU

Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:

  • 16.67% opptjenes i 1st-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 2nd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 3rd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 4th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 5th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 6th-ÅR (16.67% årlig)

7 years post-termination exercise window.



Inkluderte stillinger

UX-designer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Mercury in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $588,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercury for Produktdesigner rollen in United States er $185,000.

Andre ressurser