Den gjennomsnittlige Kundeserviceoperasjoner totalkompensasjonen hos Mercury varierer fra $141K til $193K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
16.67%
ÅR 1
16.67%
ÅR 2
16.67%
ÅR 3
16.67%
ÅR 4
16.67%
ÅR 5
16.67%
ÅR 6
Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:
16.67% opptjenes i 1st-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 2nd-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 3rd-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 4th-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 5th-ÅR (16.67% årlig)
16.67% opptjenes i 6th-ÅR (16.67% årlig)
7 years post-termination exercise window.