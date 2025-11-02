Selskapskatalog
Mercury
  • Lønninger
  • Forretningsutvikling

  • Alle Forretningsutvikling lønninger

Mercury Forretningsutvikling Lønninger

Forretningsutvikling-kompensasjon in United States hos Mercury utgjør totalt $150K per year for IC2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercurys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$169K - $193K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$149K$169K$193K$212K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Opptjeningsplan

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aksjetype
RSU

Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig opptjeningsplan:

  • 16.67% opptjenes i 1st-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 2nd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 3rd-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 4th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 5th-ÅR (16.67% årlig)

  • 16.67% opptjenes i 6th-ÅR (16.67% årlig)

7 years post-termination exercise window.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Mercury in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $212,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercury for Forretningsutvikling rollen in United States er $149,400.

