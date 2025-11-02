Selskapskatalog
Mercari
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Mercari UX-forsker Lønninger

UX-forsker-kompensasjon in United States hos Mercari utgjør totalt $173K per year for MG3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $150K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Mercari in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $198,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for UX-forsker rollen in United States er $163,333.

