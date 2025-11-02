Selskapskatalog
Mercari
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Teknisk programleder

  • Alle Teknisk programleder lønninger

Mercari Teknisk programleder Lønninger

Teknisk programleder-kompensasjon in United States hos Mercari utgjør totalt $113K per year for MG4. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$190K - $216K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$165K$190K$216K$241K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Teknisk programleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programleder hos Mercari in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $240,917. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for Teknisk programleder rollen in United States er $165,375.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Mercari

Relaterte selskaper

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser