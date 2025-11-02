Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Japan hos Mercari utgjør totalt ¥32.71M per year for MG6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Japan utgjør totalt ¥16.36M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)