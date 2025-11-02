Programvareingeniør-kompensasjon in Japan hos Mercari varierer fra ¥7.47M per year for MG1 til ¥14.2M per year for MG4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Japan utgjør totalt ¥12.22M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
