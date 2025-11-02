Selskapskatalog
Mercari
Mercari Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in Japan hos Mercari utgjør totalt ¥16.22M per year for MG4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Japan utgjør totalt ¥16.44M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Mercari in Japan ligger på en årlig totalkompensasjon på ¥20,975,921. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for Produktleder rollen in Japan er ¥15,683,916.

