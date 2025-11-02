Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in United States hos Mercari varierer fra $133K til $181K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)