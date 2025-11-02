Selskapskatalog
Mercari
Mercari Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in Japan hos Mercari varierer fra ¥8.48M til ¥12.35M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Vanlig Område
Mulig Område
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig totalkompensasjon på ¥12,347,791. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for Finansanalytiker rollen in Japan er ¥8,476,026.

Andre ressurser