Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
Ofte stilte spørsmål
Hva er høyeste Dataanalytiker lønn hos Mercari in Japan?
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig totalkompensasjon på ¥11,178,107. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Hvor mye får Mercari Dataanalytiker ansatte betalt in Japan?
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥7,834,229.