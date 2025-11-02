Selskapskatalog
Mercari
Mercari Dataanalytiker Lønninger

Dataanalytiker-kompensasjon in Japan hos Mercari utgjør totalt ¥8.74M per year for MG3. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mercaris totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Vanlig Område
Mulig Område
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
Vis 2 flere nivåer
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig totalkompensasjon på ¥11,178,107. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mercari for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥7,834,229.

