Selskapsoversikt
Mendix
Mendix Lønninger

Mendixs lønnsområde varierer fra $56,385 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $195,975 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Mendix. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $93.5K

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $93.9K
Produktdesigner
Median $72K

Forretningsanalytiker
$95.2K
Dataanalytiker
$56.4K
Markedsføring
$196K
Programvareingeniørsjef
$93.6K
Løsningsarkitekt
$96.7K
FAQ

The highest paying role reported at Mendix is Markedsføring at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mendix is $93,733.

