Mendix Lønninger

Mendixs lønnsområde varierer fra $56,385 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $195,975 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Mendix . Sist oppdatert: 8/9/2025