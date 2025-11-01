Selskapskatalog
Melio Payments
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Melio Payments Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Israel hos Melio Payments utgjør totalt ₪504K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Melio Paymentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪504K
Nivå
Tech Lead
Grunnlønn
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Melio Payments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Melio Payments in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪605,771. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Melio Payments for Programvareingeniør rollen in Israel er ₪502,444.

